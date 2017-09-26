Altının kilogramı 148 bin 550 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 18 işlemde 25 milyon 299 bin 282,88 liralık ve 50 işlemde 88 milyon 181 bin 58,16 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 8 işlemde 1 milyon 226 bin 317,56 liralık ve 4 işlemde 221 bin 968,76 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 146.400,00 1.294,00 1.093,35

En Düşük 146.850,00 1.293,40

En Yüksek 148.900,00 1.312,00

Kapanış 148.550,00 1.299,00

Ağırlıklı Ortalama 148.328,84 1.304,46

İşlem Miktarı (Kg.) 170,56 2.102,58

İşlem Sayısı 18 50

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 25.299.282,88 88.181.058,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.273,14

Toplam İşlem Adedi 68

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.975,40

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.986,89

Altın Endeksi Değişim (%) 0,39

