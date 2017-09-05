Altının kilogramı 147 bin 800 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 16 işlemde 57 milyon 425 bin 823,34 liralık ve 18 işlemde 46 milyon 44 bin 535,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 7 milyon 743 bin 782,13 liralık ve 2 işlemde 346 bin 70,64 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafi·nerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: