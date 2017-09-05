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Buradasınız : » » Altının kilogramı 147 bin 800 liraya yükseldi

Altının kilogramı 147 bin 800 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 800 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 147 bin 800 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 16 işlemde 57 milyon 425 bin 823,34 liralık ve 18 işlemde 46 milyon 44 bin 535,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 7 milyon 743 bin 782,13 liralık ve 2 işlemde 346 bin 70,64 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafi·nerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 146.250,00 1.318,50 1.093,35
En Düşük 145.000,00 1.305,50  
En Yüksek 148.070,00 1.336,00  
Kapanış 147.800,00 1.332,70  
Ağırlıklı Ortalama 146.206,12 1.332,42  
İşlem Miktarı (Kg.) 392,77 1.074,85  
İşlem Sayısı 16 18  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 57.425.823,34 46.044.535,63  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.467,62    
Toplam İşlem Adedi 34    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.031,73    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.064,38    
Altın Endeksi Değişim (%) 1,08
Etiketler: altın, altın fiyatları
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