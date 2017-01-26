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Buradasınız : » » Altının kilogramı 147 bin 750 liraya geriledi

Altının kilogramı 147 bin 750 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 750 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 147 bin 750 liraya geriledi

Altın piyasasında, 23 işlemde 17 milyon 377 bin 706,46 liralık ve 21 işlemde 12 milyon 637 bin 439,89 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 2 milyon 797 bin 500 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si· ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,39 değer kaybetti.  

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