Altının kilogramı 147 bin 450 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 13 işlemde 11 milyon 914 bin 584,31 liralık ve 25 işlemde 53 milyon 425 bin 404,50 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 11 bin 861,78 liralık ve 1 işlemde 267 bin 976,47 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksiy önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: