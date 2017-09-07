  • 07 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi

Altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 147 bin 100 liraya geriledi

Altın piyasasında, 15 işlemde 82 milyon 981 bin 989,11 liralık ve 19 işlemde 63 milyon 771 bin 764,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 842 bin 899,13 liralık ve 2 işlemde 173 bin 421,12 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Kalotı Jewellery İnternational Kıymetli Maden Ticareti ve Halkbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


TL/KG		 DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 148.350,00 1.338,00 1.093,35
En Düşük 145.000,00 1.336,00  
En Yüksek 147.500,00 1.341,45  
Kapanış 147.100,00 1.340,10  
Ağırlıklı Ortalama 145.269,01 1.339,44  
İşlem Miktarı (Kg.) 571,23 1.480,86  
İşlem Sayısı 15 19  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 82.981.989,11 63.771.764,31  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.052,09    
Toplam İşlem Adedi 34    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.076,57    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.081,40    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,16
 
Etiketler: altın, altın fiyatları
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