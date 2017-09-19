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Buradasınız : » » Altının kilogramı 146 bin 850 liraya yükseldi

Altının kilogramı 146 bin 850 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 850 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 146 bin 850 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 9 işlemde 21 milyon 315 bin 443,71 liralık ve 50 işlemde 60 milyon 113 bin 616,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 388 bin 65,39 liralık ve 2 işlemde 332 bin 567,32 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazandı.

Etiketler: altın, çeyrek altın, gram altın
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