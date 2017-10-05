Altının kilogramı 146 bin 740 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 11 işlemde 4 milyon 849 bin 516,63 liralık ve 22 işlemde 27 milyon 697 bin 689,67 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 2 milyon 111 bin 70 liralık ve 2 işlemde 559 bin 37,18 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank ve Altınbaş Kıy. Mad. Borsası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: