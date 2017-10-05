  • 05 EKIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 146 bin 740 liraya yükseldi

Altının kilogramı 146 bin 740 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 740 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 146 bin 740 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 11 işlemde 4 milyon 849 bin 516,63 liralık ve 22 işlemde 27 milyon 697 bin 689,67 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 2 milyon 111 bin 70 liralık ve 2 işlemde 559 bin 37,18 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank ve Altınbaş Kıy. Mad. Borsası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 145.000,00 1.276,00 1.093,35
En Düşük 146.400,00 1.275,45  
En Yüksek 147.350,00 1.280,00  
Kapanış 146.740,00 1.279,00  
Ağırlıklı Ortalama 146.747,69 1.278,18  
İşlem Miktarı (Kg.) 33,05 674,00  
İşlem Sayısı 11 22  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 4.849.516,63 27.697.689,67  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 707,05    
Toplam İşlem Adedi 33    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.934,01    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.940,91    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,24
Etiketler: altın, altın borsası
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