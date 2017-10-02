  • 02 EKIM 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 146 bin 700 liraya geriledi

Altının kilogramı 146 bin 700 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 700 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 146 bin 700 liraya geriledi

Altın piyasasında, 10 işlemde 40 milyon 980 bin 283,46 liralık ve 21 işlemde 46 milyon 940 bin 597,26 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 493 bin 400 liralık ve 1 işlemde 534 bin 988,42 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat, Uğuras Kıymetlı Mad., Yapı ve Kredi· Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 147.200,00 1.289,00 1.093,35
En Düşük 146.400,00 1.270,00  
En Yüksek 147.350,00 1.288,00  
Kapanış 146.700,00 1.273,50  
Ağırlıklı Ortalama 146.701,98 1.273,13  
İşlem Miktarı (Kg.) 279,34 1.146,79  
İşlem Sayısı 10 21  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 40.980.283,46 46.940.597,26  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.426,13    
Toplam İşlem Adedi 31    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.963,90    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.928,26    
Altın Endeksi Değişim (%) -1,20  
Etiketler: altın, altının kilogramı
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