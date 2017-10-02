Altının kilogramı 146 bin 700 liraya geriledi

Altın piyasasında, 10 işlemde 40 milyon 980 bin 283,46 liralık ve 21 işlemde 46 milyon 940 bin 597,26 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 493 bin 400 liralık ve 1 işlemde 534 bin 988,42 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat, Uğuras Kıymetlı Mad., Yapı ve Kredi· Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: