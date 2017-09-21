Altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 13 işlemde 85 milyon 582 bin 422,93 liralık ve 29 işlemde 49 milyon 128 bin 842,48 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 892 bin 997,12 liralık ve 13 işlemde 602 bin 633,64 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Ons Kıymetli Madenler, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: