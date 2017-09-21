  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, 13 işlemde 85 milyon 582 bin 422,93 liralık ve 29 işlemde 49 milyon 128 bin 842,48 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 892 bin 997,12 liralık ve 13 işlemde 602 bin 633,64 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Ons Kıymetli Madenler, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,58 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  146.700,00 1.314,30 1.093,35
En Düşük  145.000,00 1.291,00  
En Yüksek 146.600,00 1.298,15  
Kapanış 146.500,00 1.293,50  
Ağırlıklı Ortalama  145.888,12 1.293,44  
İşlem Miktarı (Kg.) 586,63 1.181,41  
İşlem Sayısı 13 29  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 85.582.422,93 49.128.842,48  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.768,04    
Toplam İşlem Adedi 42    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.022,07    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.974,25    
Altın Endeksi Değişim (%) -1,58
Etiketler: altın kilogram fiyatı, bıst altın endeksi, altın borsası
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