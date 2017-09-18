Altının kilogramı 146 bin 300 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 31 milyon 874 bin 505,64 liralık ve 39 işlemde 84 milyon 708 bin 138 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 648 bin 1,89 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Halk Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,14 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 146.000,00 1.325,40 1.093,35

En Düşük 144.000,00 1.310,00

En Yüksek 146.700,00 1.324,20

Kapanış 146.300,00 1.310,30

Ağırlıklı Ortalama 144.775,43 1.314,67

İşlem Miktarı (Kg.) 220,17 2.004,09

İşlem Sayısı 10 39

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 31.874.505,64 84.708.138,00

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.224,26

Toplam İşlem Adedi 49

Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.047,60

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.012,88

Altın Endeksi Değişim (%) -1,14