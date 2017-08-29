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Buradasınız : » » Altının kilogramı 146 bin 250 liraya yükseldi

Altının kilogramı 146 bin 250 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 250 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 146 bin 250 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 12 işlemde 20 milyon 255 bin 926,80 liralık ve 29 işlemde 47 milyon 809 bin 372,35 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 735 bin 848,05 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, İAR Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Türkiye Halk Bankası, Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,73 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 144.000,00 1.296,10 1.093,35
En Düşük 145.000,00 1.300,00  
En Yüksek 146.900,00 1.326,50  
Kapanış 146.250,00 1.318,50  
Ağırlıklı Ortalama 146.129,14 1.321,94  
İşlem Miktarı (Kg.) 138,62 1.124,89  
İşlem Sayısı 12 29  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 20.255.926,80 47.809.372,35  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.263,50    
Toplam İşlem Adedi 41    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.980,23    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.031,73    
Altın Endeksi Değişim (%) 1,73    

 

 

Muhabir : Bahar Kara

Etiketler: altın, altın fiyatları
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