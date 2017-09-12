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Buradasınız : » » Altının kilogramı 146 bin 200 liraya yükseldi

Altının kilogramı 146 bin 200 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 200 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 146 bin 200 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 10 işlemde 115 milyon 951 bin 916,86 liralık ve 71 işlemde 68 milyon 589 bin 283,42 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 366 bin 805,36 liralık ve 1 işlemde 163 bin 968,81 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı. 

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  146.100,00 1.333,70 1.093,35
En Düşük  145.000,00 1.325,00  
En Yüksek 146.800,00 1.335,10  
Kapanış 146.200,00 1.327,50  
Ağırlıklı Ortalama  145.233,01 1.329,16  
İşlem Miktarı (Kg.) 798,38543 1.605,05161  
İşlem Sayısı 10 71  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 115.951.916,86 68.589.283,42  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.403,43704    
Toplam İşlem Adedi 81    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.066,68    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.052,43    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,46
Etiketler: altın kilogram fiyatı, altın borsası, bıst altın endeksi
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