Altının kilogramı 145 bin 900 liraya çıktı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 4 işlemde 10 milyon 730 bin 589,06 liralık ve 55 işlemde 54 milyon 623 bin 392,96 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 4 işlemde 658 bin 190,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Türkiye Halk Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,39 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 145.250,00 1.289,00 1.084,40

En Düşük 144.750,00 1.284,00

En Yüksek 145.900,00 1.290,60

Kapanış 145.900,00 1.284,00

Ağırlıklı Ortalama 144.775,63 1.286,54

İşlem Miktarı (Kg.) 74,12 1.320,58

İşlem Sayısı 4 55

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 10.730.589,06 54.623.392,96

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.394,70

Toplam İşlem Adedi 59

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.963,90

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.952,40

Altın Endeksi Değişim (%) -0,39