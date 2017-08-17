Altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 12 işlemde 20 milyon 383 bin 713,84 liralık ve 48 işlemde 56 milyon 196 bin 210,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 956 bin 658,99 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Türkiye Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: