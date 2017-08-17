  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi

Altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 145 bin 750 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 12 işlemde 20 milyon 383 bin 713,84 liralık ve 48 işlemde 56 milyon 196 bin 210,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 956 bin 658,99 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Türkiye Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,10 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  144.250,00 1.271,50 1.084,40
En Düşük  144.000,00 1.269,75  
En Yüksek 145.800,00 1.290,00  
Kapanış 145.750,00 1.285,50  
Ağırlıklı Ortalama  144.404,00 1.286,54  
İşlem Miktarı (Kg.) 141,16 1.358,61  
İşlem Sayısı 12 48  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 20.383.713,84 56.196.210,20  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.499,76    
Toplam İşlem Adedi 60    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.923,66    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.955,85    
Altın Endeksi Değişim (%) 1,10
Etiketler: altın borsası, bıst altın endeksi
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