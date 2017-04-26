  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 145 bin 600 liraya geriledi

Altının kilogramı 145 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 145 bin 600 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 145 bin 600 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 145 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 20 işlemde 28 milyon 687 bin 752,32 liralık, 46 işlemde 77 milyon 192 bin 855,20 dolarlık ve 1 işlemde 177 bin 549,67 avroluk işlem hacmi kaydedildi. -

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 50 bin 637,43 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kalotı Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 


TL/KG		 DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  146.430,00 1.268,80 1.210,00
En Düşük  145.500,00 1.261,00 1.160,00 
En Yüksek 146.930,00 1.268,25 1.160,00 
Kapanış 145.600,00 1.261,00 1.160,00 
Ağırlıklı Ortalama  145.867,22 1.264,73 1.160,00 
İşlem Miktarı (Kg.) 196,67032 1.898,40618 4,76070 
İşlem Sayısı 20 46
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 28.687.752,32 77.192.855,20 177.549,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.099,83720    
Toplam İşlem Adedi 67    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.917,45    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.899,52    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,61
 
Etiketler: borsa istanbul, BIST 100
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