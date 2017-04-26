Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 145 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 20 işlemde 28 milyon 687 bin 752,32 liralık, 46 işlemde 77 milyon 192 bin 855,20 dolarlık ve 1 işlemde 177 bin 549,67 avroluk işlem hacmi kaydedildi. -

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 50 bin 637,43 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kalotı Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve İar Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: