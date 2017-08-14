  • 14 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 145 bin 300 liraya geriledi

Altının kilogramı 145 bin 300 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 300 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 145 bin 300 liraya geriledi

Altın piyasasında, 10 işlemde 4 milyon 578 bin 655,43 liralık ve 19 işlemde 48 milyon 646 bin 79,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 692 bin 845,40 liralık ve 3 işlemde 740 bin 110,18 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  147.050,00 1.287,00 1.060,00
En Düşük  145.300,00 1.278,00  
En Yüksek 145.850,00 1.287,00  
Kapanış 145.300,00 1.281,00  
Ağırlıklı Ortalama  145.596,99 1.280,17  
İşlem Miktarı (Kg.) 31,45 1.181,93  
İşlem Sayısı 10 19  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 4.578.655,43 48.646.079,85  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.213,37    
Toplam İşlem Adedi 29    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.959,30    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.945,50    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,47
Etiketler: altın fiyatları, bıst altın endeksi, altın borsası
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