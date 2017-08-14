Altının kilogramı 145 bin 300 liraya geriledi

Altın piyasasında, 10 işlemde 4 milyon 578 bin 655,43 liralık ve 19 işlemde 48 milyon 646 bin 79,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 692 bin 845,40 liralık ve 3 işlemde 740 bin 110,18 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: