Altının kilogramı 145 bin 100 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 14 işlemde 22 milyon 73 bin 850,98 liralık, 61 işlemde 82 milyon 849 bin 982,71 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 43 bin 283,29 liralık ve 4 işlemde 1 milyon 259 bin 585,87 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Maden Ticareti ve Kaloti Jewellery şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: