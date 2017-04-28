  • 28 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.548
    EURO 3.875
  • BIST 94541
    ALTIN 144.4
Buradasınız : » » Altının kilogramı 145 bin 100 liraya yükseldi

Altının kilogramı 145 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 145 bin 100 liraya yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altının kilogramı 145 bin 100 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 14 işlemde 22 milyon 73 bin 850,98 liralık, 61 işlemde 82 milyon 849 bin 982,71 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 43 bin 283,29 liralık ve 4 işlemde 1 milyon 259 bin 585,87 dolarlık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Maden Ticareti ve Kaloti Jewellery şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kazandı. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  144.700,00 1.270,00 1.164,50
En Düşük  144.900,00 1.265,70 0,00
En Yüksek 145.600,00 1.272,50 0,00
Kapanış 145.100,00 1.271,10 0,00
Ağırlıklı Ortalama  145.199,43 1.269,22 0,00
İşlem Miktarı (Kg.)

152,02436

 2.030,31549 0
İşlem Sayısı 14 61 0
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 22.073.850,98 82.849.982,71 0,00
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.182,34    
Toplam İşlem Adedi 75    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.920,21    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.922,74    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,09
Etiketler: altının kilogram fiyatı, bıst altın endeksi, altın borsası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER