Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, 7 işlemde 17 milyon 942 bin 634,28 liralık ve 58 işlemde 97 milyon 729 bin 486,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 297 bin 402,65 liralık ve 2 işlemde 238 bin 454,05 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Türkiye Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: