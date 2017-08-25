  • 25 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin liraya geriledi.

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Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, 7 işlemde 17 milyon 942 bin 634,28 liralık ve 58 işlemde 97 milyon 729 bin 486,87 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 297 bin 402,65 liralık ve 2 işlemde 238 bin 454,05 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Türkiye Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,02 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  144.200,00 1.285,50 1.093,35
En Düşük  143.000,00 1.285,00  
En Yüksek 144.300,00 1.292,00  
Kapanış 144.000,00 1.285,20  
Ağırlıklı Ortalama  143.237,90 1.288,86  
İşlem Miktarı (Kg.) 125,26 2.358,47  
İşlem Sayısı 7 58  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 17.942.634,28 97.729.486,87  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.483,73    
Toplam İşlem Adedi 65    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.955,85    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.955,16    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,02
Etiketler: bıst altın endeksi, altın borsası
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