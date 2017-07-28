Altının kilogramı 143 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, 8 işlemde 43 milyon 994 bin 233,23 liralık ve 33 işlemde 68 milyon 821 bin 418,45 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 4 milyon 253 bin 363,06 liralık ve 3 işlemde 411 bin 173,08 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Gram Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 143.250,00 1.264,00 1.060,00

En Düşük 141.000,00 1.259,00

En Yüksek 143.200,00 1.266,00

Kapanış 143.000,00 1.263,00

Ağırlıklı Ortalama 142.335,75 1.262,81

İşlem Miktarı (Kg.) 309,09 1.695,09

İşlem Sayısı 8 33

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 43.994.233,23 68.821.418,45

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.004,18

Toplam İşlem Adedi 41

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.906,42

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.904,12

Altın Endeksi Değişim (%) -0,08

