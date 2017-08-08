  • 08 AĞUSTOS 2017, SALI

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 143 bin 600 liraya yükseldi

Altının kilogramı 143 bin 600 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 143 bin 600 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 143 bin 600 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 11 işlemde 31 milyon 99 bin 341,62 liralık ve 60 işlemde 77 milyon 294 bin 652,23 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 63 bin 700,66 liralık ve 2 işlemde 275 bin 259,84 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,23 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  142.900,00 1.258,10 1.060,00
En Düşük  142.900,00 1.258,00  
En Yüksek 143.600,00 1.265,90  
Kapanış 143.600,00 1.261,00  
Ağırlıklı Ortalama  143.111,99 1.260,55  
İşlem Miktarı (Kg.) 217,31 1.907,21  
İşlem Sayısı 11 60  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 31.099.341,62 77.294.652,23  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.124,51    
Toplam İşlem Adedi 71    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.892,85    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.899,52    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,23
Etiketler: altın kilogram fiyatı, bıst altın endeksi
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