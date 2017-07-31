Altının kilogramı 143 bin 350 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 6 işlemde 18 milyon 670 bin 144,21 liralık ve 57 işlemde 86 milyon 462 bin 438,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 746 bin 723,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: