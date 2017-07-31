  • 31 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 38º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.532
    EURO 4.147
  • BIST 107544.34
    ALTIN 143.794
Buradasınız : » » Altının kilogramı 143 bin 350 liraya yükseldi

Altının kilogramı 143 bin 350 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin 350 liraya yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altının kilogramı 143 bin 350 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 6 işlemde 18 milyon 670 bin 144,21 liralık ve 57 işlemde 86 milyon 462 bin 438,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 3 milyon 746 bin 723,18 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,51 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  143.000,00 1.263,00 1.060,00
En Düşük  143.350,00 1.265,00  
En Yüksek 143.400,00 1.269,50  
Kapanış 143.350,00 1.269,50  
Ağırlıklı Ortalama  143.380,01 1.267,14  
İşlem Miktarı (Kg.) 130,21 2.122,33  
İşlem Sayısı 6 57  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 18.670.144,21 86.462.438,63  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.252,54    
Toplam İşlem Adedi 63    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.904,12    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.919,06    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,51
Etiketler: altın fiyatları
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER