Altının kilogramı 143 bin 250 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 7 işlemde 13 milyon 725 bin 409,51 liralık ve 46 işlemde 93 milyon 458 bin 192,13 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 305 bin 778,30 liralık ve 2 işlemde 2 milyon 168 bin 889,36 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Troy Kıymetli· Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,20 değer kazandı.