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Buradasınız : » » Altının kilogramı 142 bin 300 liraya yükseldi

Altının kilogramı 142 bin 300 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 300 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 142 bin 300 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 4 işlemde 9 milyon 516 bin 705,08 liralık ve 115 işlemde 114 milyon 890 bin 340,77 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 238 bin 453,43 liralık işlem hacmi gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Uğuras Kıymetli Mad. Sanayi, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret ve KALOTI Jewellery şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  141.560,00 1.252,00 1.129,00
En Düşük  141.400,00 1.244,00  
En Yüksek 142.300,00 1.256,00  
Kapanış 142.300,00 1.249,20  
Ağırlıklı Ortalama  141.936,46 1.249,71  
İşlem Miktarı (Kg.) 67,05 2.859,45  
İşlem Sayısı 4 115  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 9.516.705,08 114.890.340,77  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.926,50    
Toplam İşlem Adedi 119    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.878,82    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.872,38    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,22
Etiketler: altının kilogram fiyatı, altın borsası, bıst altın endeksi
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