  • 04 MAYIS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 141 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 141 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin liraya geriledi.

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Altının kilogramı 141 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, 6 işlemde 98 milyon 137 bin 795,25 liralık, 89 işlemde 119 milyon 731 bin 792,09 dolarlık işlem hacmi gerçekleşti.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 905 bin 625,60 liralık ve 1 işlemde 47 bin 501,09 dolarlık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kaloti Jewellery, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler ve Rona Döviz şeklinde gerçekleşti.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 2,09 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  143.000,00 1.257,80 1.150,00
En Düşük  139,000,00 1.228,00  
En Yüksek 141.500,00 1.256,00  
Kapanış 141.000,00 1.231,50  
Ağırlıklı Ortalama  139.129,02 1.239,08  
İşlem Miktarı (Kg.) 705,37256 3.005,51182  
İşlem Sayısı 6 89  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 98.137.795,25 119.731.792,09  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.710,88438    
Toplam İşlem Adedi 95    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.892,16    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.831,69    
Altın Endeksi Değişim (%)

-2,09
Etiketler: Altın fiyatı, bıst altın endeksi, altın borsası
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