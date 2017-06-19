Altının kilogramı 141 bin 560 liraya yükseldi

Altın piyasasında, 7 işlemde 26 milyon 794 bin 752,45 liralık ve 187 işlemde 143 milyon 727 bin 291,81 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 294 bin 900 liralık ve 1 işlemde 268 bin 780,24 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Uğuras Kıymetli Mad. Sanayi ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,48 değer kaybetti.