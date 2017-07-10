  • 10 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi

Altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi.

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Altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi

Altın piyasasında, 8 işlemde 18 milyon 994 bin 960,46 liralık ve 164 işlemde 153 milyon 634 bin 416,67 dolarlık ve 1 işlemde 144 bin 588,97 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 333 bin 51,85 liralık ve 1 işlemde 550 bin 999,49 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, MKS Kıymetli Maden., Troy Kıymetli· Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 142.100,00 1.225,90 1.085,00
En Düşük 140.000,00 1.205,00 1.060,00
En Yüksek 141.000,00 1.220,00 1.060,00
Kapanış 140.900,00 1.209,10 1.060,00
Ağırlıklı Ortalama 140.694,79 1.210,22 1.060,00
İşlem Miktarı (Kg.) 135,01 3.948,49 4,24
İşlem Sayısı 8 164 1
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 18.994.960,46 153.634.416,67 144.588,97
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.087,74    
Toplam İşlem Adedi 173    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.818,81    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.780,18    
Altın Endeksi Değişim (%) -1,37    
Etiketler: altın, altın piyasası
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