Altının kilogramı 140 bin 900 liraya geriledi

Altın piyasasında, 8 işlemde 18 milyon 994 bin 960,46 liralık ve 164 işlemde 153 milyon 634 bin 416,67 dolarlık ve 1 işlemde 144 bin 588,97 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 333 bin 51,85 liralık ve 1 işlemde 550 bin 999,49 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, MKS Kıymetli Maden., Troy Kıymetli· Maden, Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,37 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: