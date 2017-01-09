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Buradasınız : » » Altının kilogramı 140 bin 750 liraya yükseldi

Altının kilogramı 140 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda, altının kilogramı 140 bin 750 liraya yükseldi.

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Altının kilogramı 140 bin 750 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 10 milyon 312 bin 570 liralık ve 15 işlemde 6 milyon 260 bin 664,99 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 952 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ons Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Maden ve Akbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 136.850,00 1.175,00 1.091,00
En Düşük 137.160,00 1.173,60  
En Yüksek 141.200,00 1.177,10  
Kapanış 140.750,00 1.177,00  
Ağırlıklı Ortalama 139.359,05 1.176,36  
İşlem Miktarı (Kg.) 74,00000 165,53513  
İşlem Sayısı 11 15  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 10.312.570,00 6.260.664,99  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 239,53513    
Toplam İşlem Adedi 26    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.701,77    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.706,37    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,17
Etiketler: altın, altın fiyatları, altının kilogramı
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