Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 10 milyon 312 bin 570 liralık ve 15 işlemde 6 milyon 260 bin 664,99 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 952 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ons Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Maden ve Akbank şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: