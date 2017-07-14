Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 140 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 5 işlemde 45 milyon 545 bin 349,15 liralık ve 52 işlemde 64 milyon 340 bin 237,84 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 935 bin 751,80 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İstanbul Altın Rafi·neri·si· ve Troy Kıymetli· Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,53 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 140.350,00 1.222,50 1.060,00

En Düşük 139.000,00 1.219,25

En Yüksek 140.700,00 1.229,00

Kapanış 140.700,00 1.229,00

Ağırlıklı Ortalama 139.558,67 1.222,88

İşlem Miktarı (Kg.) 326,35 1.636,46

İşlem Sayısı 5 52

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 45.545.349,15 64.340.237,84

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.962,82

Toplam İşlem Adedi 57

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.810,99

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.825,94

Altın Endeksi Değişim (%) 0,53

