Altının kilogramı 128 bin 650 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası (KMTP) altının kilogramını 128 bin 650 lira olarak açıkladı.

Altın piyasasında, 7 işlemde 2 milyon 955 bin 860 liralık ve 41 işlemde 38 milyon 331 bin 804 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 4 milyon 794 bin 162,25 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası, Rona Döviz, Troy Kıymetli Maden, Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 128.600,00 1.134,50 1.091,00

En Düşük 128.400,00 1.133,00

En Yüksek 128.790,00 1.140,10

Kapanış 128.650,00 1.137,30

Ağırlıklı Ortalama 128.515,65 1.136,56

İşlem Miktarı (Kg.) 23,00000 1.049,00392

İşlem Sayısı 7 41

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 2.955.860,00 38.331.804,00

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.072,00392

Toplam İşlem Adedi 48

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.608,65

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.615,08

Altın Endeksi Değişim (%) 0,25

