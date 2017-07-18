Altının kilogram fiyatında yükseliş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 141 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 6 işlemde 4 milyon 926 bin 900 liralık ve 132 işlemde 136 milyon 134 bin 878,88 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 416 bin 673,68 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Türkiye Halk Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, MKS Kıymetli Maden., Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 141.000,00 1.231,15 1.060,00

En Düşük 140.300,00 1.236,00

En Yüksek 141.200,00 1.244,50

Kapanış 141.200,00 1.244,50

Ağırlıklı Ortalama 140.768,57 1.239,33

İşlem Miktarı (Kg.) 35,00 3.416,58

İşlem Sayısı 6 132

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 4.926.900,00 136.134.878,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.451,58

Toplam İşlem Adedi 138

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.830,88

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.861,58

Altın Endeksi Değişim (%) 1,08

