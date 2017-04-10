Altının kilogram fiyatında düşüş

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 150 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, 19 işlemde 23 milyon 248 bin 740,64 liralık, 12 işlemde 15 milyon 283 bin 900,78 dolarlık ve 1 işlemde 76 bin 334,05 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 3 milyon 617 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Ons Kıymetli Madenler, Garanti· Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,34 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 151.700,00 1.266,00 1.130,00

En Düşük 150.000,00 1.248,80 1.180,00

En Yüksek 150.500,00 1.266,00 1.180,00

Kapanış 150.000,00 1.249,00 1.180,00

Ağırlıklı Ortalama 150.384,48 1.249,75 1.180,00

İşlem Miktarı (Kg.) 154,59535 380,38327 2,01208

İşlem Sayısı 19 12 1

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 23.248.740,64 15.283.900,78 76.334,05

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 536,99070

Toplam İşlem Adedi 32

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.911,01

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.871,92

Altın Endeksi Değişim (%) -1,34