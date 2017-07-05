Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 141 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 15 işlemde 39 milyon 581 bin 666,84 liralık ve 152 işlemde 160 milyon 512 bin 333,17 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 415 bin 647,15 liralık ve 5 işlemde 1 milyon 431 bin 511,98 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, MKS Kıymetli Maden., Atasay Döviz ve Kıy. Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,70 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 140.000,00 1.228,60 1.085,00

En Düşük 140.000,00 1.218,00

En Yüksek 141.540,00 1.230,20

Kapanış 141.100,00 1.220,00

Ağırlıklı Ortalama 140.447,52 1.225,09

İşlem Miktarı (Kg.) 281,83 4.075,21

İşlem Sayısı 15 152

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 39.581.666,84 160.512.333,17

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4.357,03

Toplam İşlem Adedi 167

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.825,02

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.805,24

Altın Endeksi Değişim (%) -0,7