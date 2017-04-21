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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatında artış

Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 150 bin 300 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatında artış

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 150 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 16 işlemde 36 milyon 901 bin 508,17 liralık ve 12 işlemde 50 milyon 755 bin 649,68 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 8 işlemde 2 milyon 50 bin 757,45 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafi·nerisi, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 149.850,00 1.280,00 1.210,00
En Düşük 147.000,00 1.279,70
En Yüksek 150.750,00 1.284,00
Kapanış 150.300,00 1.281,00
Ağırlıklı Ortalama 148.452,91 1.282,32
İşlem Miktarı (Kg.) 248,58056 1.231,10849
İşlem Sayısı 16 12
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 36.902.508,17 50.755.649,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.479,68905
Toplam İşlem Adedi 28
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.943,21
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.945,50
Altın Endeksi Değişim (%) 0,08  

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