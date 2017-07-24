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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 143 bin 550 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 4 işlemde 74 milyon 648 bin 723,68 liralık ve 54 işlemde 115 milyon 880 bin 725,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 46 bin 298,16 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  141.800,00 1.248,00 1.060,00
En Düşük  143.000,00 1.251,05  
En Yüksek 143.550,00 1.259,30  
Kapanış 143.550,00 1.258,70  
Ağırlıklı Ortalama  143.003,64 1.256,10  
İşlem Miktarı (Kg.) 522,01 2.869,44  
İşlem Sayısı 4 54  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 74.648.723,68 115.880.725,27  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.391,45    
Toplam İşlem Adedi 58    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.869,63    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.894,23    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,86
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