Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 4 işlemde 74 milyon 648 bin 723,68 liralık ve 54 işlemde 115 milyon 880 bin 725,27 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 3 milyon 46 bin 298,16 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Troy Kıymetli· Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad. ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: