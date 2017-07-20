Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 141 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 81 milyon 739 bin 200,68 liralık ve 61 işlemde 93 milyon 209 bin 766,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 15 milyon 625 bin 322,13 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.