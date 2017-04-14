Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 13 işlemde 18 milyon 498 bin 710,72 liralık ve 57 işlemde 48 milyon 587 bin 384,44 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 49 bin 837,91 liralık ve 1 işlemde 299 bin 1,94 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., İş Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si· ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,09 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|151.800,00
|1.285,20
|1.210,00
|En Düşük
|151.600,00
|1.282,00
|En Yüksek
|152.500,00
|1.288,00
|Kapanış
|152.500,00
|1.284,00
|Ağırlıklı Ortalama
|151.921,60
|1.283,59
|İşlem Miktarı (Kg.)
|121,76485
|1.177,35448
|İşlem Sayısı
|13
|57
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|18.498.710,72
|48.587.384,44
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.299,11933
|Toplam İşlem Adedi
|70
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.955,16
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.952,40
|Altın Endeksi Değişim (%)
|-0,09