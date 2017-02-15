  • 15 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 500 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 12 işlemde 14 milyon 856 bin 246,43 liralık ve 37 işlemde 21 milyon 46 bin 974,55 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 798 bin 572,73 liralık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybetti. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  144.200,00 1.229,55 1.130,00
En Düşük  143.800,00 1.223,00  
En Yüksek 144.730,00 1.234,00  
Kapanış 144.500,00 1.227,00  
Ağırlıklı Ortalama  144.099,22 1.225,98  
İşlem Miktarı (Kg.) 103,09734 533,96737  
İşlem Sayısı 12 37  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 14.856.246,43 21.046.974,55  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 637,06471    
Toplam İşlem Adedi 49    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.827,20    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.821,34    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,21
Etiketler: altının kilogram fiyatı
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