Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 12 işlemde 14 milyon 856 bin 246,43 liralık ve 37 işlemde 21 milyon 46 bin 974,55 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 798 bin 572,73 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler ve Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,21 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: