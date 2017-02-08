Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 15 işlemde 14 milyon 329 bin 685,56 liralık ve 9 işlemde 38 milyon 642 bin 779,03 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 64 bin 98,73 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Akbank ile Yapı ve Kredi· Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: