  • 08 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.723
    EURO 3.973
  • BIST 88262.67
    ALTIN 148.227
Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 148 bin 500 liraya yükseldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 15 işlemde 14 milyon 329 bin 685,56 liralık ve 9 işlemde 38 milyon 642 bin 779,03 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 64 bin 98,73 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli· Maden Ti·careti·, Akbank ile Yapı ve Kredi· Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,57 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  147.150,00 1.228,00 1.130,00
En Düşük  147.950,00 1.232,50  
En Yüksek 149.020,00 1.237,00  
Kapanış 148.500,00 1.235,00  
Ağırlıklı Ortalama  148.721,27 1.235,85  
İşlem Miktarı (Kg.) 96,35263 972,54555  
İşlem Sayısı 15 9  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 14.329.685,56 38.642.779,03  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.068,89818    
Toplam İşlem Adedi 24    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.823,64    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.839,73    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,57    
Etiketler: altının kilogram fayatı, bıst altın endeksi, altın borsası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER