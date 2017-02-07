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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 150 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 15 işlemde 31 milyon 141 bin 980,51 liralık ve 18 işlemde 40 milyon 698 bin 317,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  143.000,00 1.228,00 1.130,00
En Düşük  146.600,00 1.228,00  
En Yüksek 147.660,00 1.235,00  
Kapanış 147.150,00 1.228,00  
Ağırlıklı Ortalama  147.221,04 1.231,40  
İşlem Miktarı (Kg.) 211,53213 1.027,98  
İşlem Sayısı 15 18  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 31.141.980,51 40.698.317,70  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.239,51466    
Toplam İşlem Adedi 33    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.823,64    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.823,64    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,00
Etiketler: altının kilogram fiyatı, bıst altın endeksi, altın borsası
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