Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 15 işlemde 31 milyon 141 bin 980,51 liralık ve 18 işlemde 40 milyon 698 bin 317,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|143.000,00
|1.228,00
|1.130,00
|En Düşük
|146.600,00
|1.228,00
|En Yüksek
|147.660,00
|1.235,00
|Kapanış
|147.150,00
|1.228,00
|Ağırlıklı Ortalama
|147.221,04
|1.231,40
|İşlem Miktarı (Kg.)
|211,53213
|1.027,98
|İşlem Sayısı
|15
|18
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|31.141.980,51
|40.698.317,70
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.239,51466
|Toplam İşlem Adedi
|33
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.823,64
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.823,64
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,00