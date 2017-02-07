Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 15 işlemde 31 milyon 141 bin 980,51 liralık ve 18 işlemde 40 milyon 698 bin 317,70 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Gram Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ons Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre değişim göstermedi.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: