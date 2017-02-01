  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 800 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 9 işlemde 14 milyon 774 bin 158,35 liralık ve 17 işlemde 22 milyon 30 bin 670,59 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 216 bin 648,31 liralık ve 1 işlemde 2 bin 520,95 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Ahlatçı Metal Rafi·neri·, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Troy Kıymetli· Maden Ti·careti· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazandı. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  146.750,00 1.205,00 1.130,00
En Düşük  145.000,00 1.204,70  
En Yüksek 147.430,00 1.212,90  
Kapanış 146.800,00 1.210,00  
Ağırlıklı Ortalama  145.731,61 1.210,48  
İşlem Miktarı (Kg.) 101,37923 566,08376  
İşlem Sayısı 9 17  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 14.774.158,35 22.030.670,59  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 667,46299    
Toplam İşlem Adedi 26    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.770,75    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.782,25    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,42
Etiketler: altın kilogram fiyatı, altın borsası, bıst altın endeksi
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