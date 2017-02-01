Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 9 işlemde 14 milyon 774 bin 158,35 liralık ve 17 işlemde 22 milyon 30 bin 670,59 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 216 bin 648,31 liralık ve 1 işlemde 2 bin 520,95 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Ahlatçı Metal Rafi·neri·, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, Troy Kıymetli· Maden Ti·careti· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,42 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: