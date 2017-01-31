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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 750 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 17 işlemde 13 milyon 751 bin 448,23 liralık ve 15 işlemde 28 milyon bin 597,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Gram Kıymetli Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kazandı.  

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  146.100,00 1.192,00 1.130,00
En Düşük  145.950,00 1.197,00  
En Yüksek 146.750,00 1.205,00  
Kapanış 146.750,00 1.205,00  
Ağırlıklı Ortalama  146.312,94 1.199,20  
İşlem Miktarı (Kg.) 93,98655 726,27384  
İşlem Sayısı 17 15  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 13.751.448,23 28.001.597,53  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 820,26039    
Toplam İşlem Adedi 32    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.740,86    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.770,75    
Altın Endeksi Değişim (%) 1,09
Etiketler: altının kilogram fiyatı, borsa istanbul
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