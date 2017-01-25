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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 900 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 30 işlemde 69 milyon 728 bin 633,05 liralık ve 20 işlemde 17 milyon 332 bin 187,34 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 321 bin 325,02 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli Maden, Atanur Kuyumculuk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  147.160,00 1.210,00 1.130,00
En Düşük  145.000,00 1.201,50  
En Yüksek 147.940,00 1.205,00  
Kapanış 147.900,00 1.204,80  
Ağırlıklı Ortalama  146.545,34 1.202,94  
İşlem Miktarı (Kg.) 475,81609 448,14485  
İşlem Sayısı 30 20  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 69.728.633,05 17.332.187,34  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 923,96094    
Toplam İşlem Adedi 50    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.782,25    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.770,29    
Altın Endeksi Değişim (%) -0,43
Etiketler: altın kilogram fiyatı, altın fiyatları
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