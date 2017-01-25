Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 30 işlemde 69 milyon 728 bin 633,05 liralık ve 20 işlemde 17 milyon 332 bin 187,34 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 321 bin 325,02 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Troy Kıymetli Maden, Atanur Kuyumculuk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: