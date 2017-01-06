Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 6 işlemde 2 milyon 737 bin 930 liralık ve 30 işlemde 37 milyon 294 bin 545,91 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 305 bin 91,58 liralık ve 2 işlemde 395 bin 108,40 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kalotı Jewellery, Rona Döviz, Garanti Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: