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Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altının kilogram fiyatı yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 136 bin 850 liraya yükseldi.

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Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 6 işlemde 2 milyon 737 bin 930 liralık ve 30 işlemde 37 milyon 294 bin 545,91 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 305 bin 91,58 liralık ve 2 işlemde 395 bin 108,40 dolarlık işlem hacmi görüldü. 

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kalotı Jewellery, Rona Döviz, Garanti Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler ve Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı. 

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,26 değer kazandı. 

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: 

  TL/KG DOLAR/ONS  AVRO/ONS
Önceki Kapanış  136.500,00 1.172,00 1.091,00
En Düşük  136.850,00 1.174,50  
En Yüksek 137.090,00 1.179,10  
Kapanış 136.850,00 1.175,00  
Ağırlıklı Ortalama  136.896,50 1.175,64  
İşlem Miktarı (Kg.) 20,00000 986,69072  
İşlem Sayısı 6 30  
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 2.737.930,00 37.294.545,91  
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.006,69072    
Toplam İşlem Adedi 36    
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.694,87    
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.701,77    
Altın Endeksi Değişim (%) 0,26
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