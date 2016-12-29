Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında, 3 işlemde 3 milyon 529 bin 700 liralık ve 26 işlemde 58 milyon 835 bin 171,82 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 2 milyon 392 bin liralık ve 1 işlemde 733 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery International Kıy. Mad., Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Ons Kıymetlı Madenler, Troy Kıymetli· Maden, Ahlatçı Dövız ve Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,59 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|TL/KG
|DOLAR/ONS
|AVRO/ONS
|Önceki Kapanış
|130.120,00
|1.139,20
|1.091,00
|En Düşük
|129.900,00
|1.139,20
|En Yüksek
|130.960,00
|1.152,00
|Kapanış
|130.500,00
|1.145,90
|Ağırlıklı Ortalama
|130.729,63
|1.148,28
|İşlem Miktarı (Kg.)
|27,00000
|1.593,67338
|İşlem Sayısı
|3
|26
|İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)
|3.529.700,00
|58.835.171,82
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|1.620,67338
|Toplam İşlem Adedi
|29
|Altın Endeksi Önceki Kapanış
|2.619,45
|Altın Endeksi Bugünkü Kapanış
|2.634,86
|Altın Endeksi Değişim (%)
|0,59