Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? (9 Ağustos)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 144 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 10 milyon 516 bin 606 liralık ve 66 işlemde 59 milyon 35 bin 805,83 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 205 bin 300,21 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafi·neri·si· şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 143.600,00 1.261,00 1.060,00

En Düşük 144.150,00 1.256,00

En Yüksek 144.800,00 1.274,70

Kapanış 144.750,00 1.272,00

Ağırlıklı Ortalama 144.414,42 1.267,68

İşlem Miktarı (Kg.) 72,82 1.448,49

İşlem Sayısı 11 66

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 10.516.606,00 59.035.805,83

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.521,31

Toplam İşlem Adedi 77

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.899,52

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.924,81

Altın Endeksi Değişim (%) 0,87