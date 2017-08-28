Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı önceki kapanışa göre değişim göstermeyerek 144 bin lira oldu.

Altın piyasasında, 10 işlemde 15 milyon 321 bin 812,03 liralık ve 37 işlemde 82 milyon 103 bin 833,59 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 488 bin 321,48 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Mad., Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli· Maden, İstanbul Altın Rafi·neri·si·, Uğuras Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 144.000,00 1.285,20 1.093,35

En Düşük 143.700,00 1.281,25

En Yüksek 144.050,00 1.301,00

Kapanış 144.000,00 1.296,10

Ağırlıklı Ortalama 143.833,77 1.293,94

İşlem Miktarı (Kg.) 106,52 1.973,60

İşlem Sayısı 10 37

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 15.321.812,03 82.103.833,59

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.080,12

Toplam İşlem Adedi 47

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.955,16

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.980,23

Altın Endeksi Değişim (%) 0,85