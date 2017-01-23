Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu?

Altın piyasasında, 15 işlemde 42 milyon 582 bin 957,08 liralık ve 93 işlemde 54 milyon 321 bin 590,60 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 16 milyon 478 bin 361,57 liralık ve 2 işlemde 19 bin 298,48 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Denizbank, Troy Kıymetli Maden, Atanur Kuyumculuk ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 1,02 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 147.600,00 1.201,70 1.091,00

En Düşük 146.720,00 1.201,00

En Yüksek 147.800,00 1.214,20

Kapanış 147.300,00 1.213,90

Ağırlıklı Ortalama 147.228,05 1.212,59

İşlem Miktarı (Kg.) 289,23127 1.393,37375

İşlem Sayısı 15 93

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 42.582.957,08 54.321.590,60

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.682,60502

Toplam İşlem Adedi 108

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.763,16

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.791,22

Altın Endeksi Değişim (%) 1,02

