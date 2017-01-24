  • 24 OCAK 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.762
    EURO 4.046
  • BIST 83991.43
    ALTIN 146.817
Buradasınız : » » Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? (24.01.2017)

Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? (24.01.2017)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 147 bin 160 liraya geriledi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? (24.01.2017)

Altın piyasasında, 19 işlemde 50 milyon 791 bin 580 liralık ve 15 işlemde 21 milyon 979 bin 93,79 dolarlık ve 1 işlemde 100 bin 616,16 avroluk işlem hacmi kaydedildi. 

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 4 bin 66,19 dolarlık ve yine 1 işlemde 20 bin 131,12 avroluk işlem hacmi gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Atanur Kuyumculuk İthalat İhracat, Troy Kıymetli Maden ve Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 147.300,00 1.213,90 1.091,00
En Düşük 145.850,00 1.210,00 1.130,00
En Yüksek 147.470,00 1.215,30 1.130,00
Kapanış 147.160,00 1.210,00 1.130,00
Ağırlıklı Ortalama 146.796,47 1.211,15 1.130,00
İşlem Miktarı (Kg.) 346,00000 564,44276 2,76948
İşlem Sayısı 19 15 1
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 50.791.580,00 21.979.093,79 100.616,16
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 913,21224
Toplam İşlem Adedi 35
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.791,22
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.782,25
Altın Endeksi Değişim (%) -0,32  

Etiketler: altının kilogram fiyatı, altın ne kadar, altın piyasası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

EKONOMİ HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER