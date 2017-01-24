Altının kilogram fiyatı ne kadar oldu? (24.01.2017)

Altın piyasasında, 19 işlemde 50 milyon 791 bin 580 liralık ve 15 işlemde 21 milyon 979 bin 93,79 dolarlık ve 1 işlemde 100 bin 616,16 avroluk işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 4 bin 66,19 dolarlık ve yine 1 işlemde 20 bin 131,12 avroluk işlem hacmi gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad., Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Atanur Kuyumculuk İthalat İhracat, Troy Kıymetli Maden ve Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 147.300,00 1.213,90 1.091,00

En Düşük 145.850,00 1.210,00 1.130,00

En Yüksek 147.470,00 1.215,30 1.130,00

Kapanış 147.160,00 1.210,00 1.130,00

Ağırlıklı Ortalama 146.796,47 1.211,15 1.130,00

İşlem Miktarı (Kg.) 346,00000 564,44276 2,76948

İşlem Sayısı 19 15 1

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 50.791.580,00 21.979.093,79 100.616,16

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 913,21224

Toplam İşlem Adedi 35

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.791,22

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.782,25

Altın Endeksi Değişim (%) -0,32