  • 08 TEMMUZ 2017, CUMARTESI

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Altının kilogram fiyatı ne kadar?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 100 liraya geriledi.

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Altının kilogram fiyatı ne kadar?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 142 bin 100 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 19 milyon 200 bin 47,79 liralık ve 95 işlemde 108 milyon 367 bin 468,79 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 5 işlemde 927 bin 507,23 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Kaloti Jewellery İnternational Kıymetli Madenler, Nadi·r Dövi·z ve Kıymetli· Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,05 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS
Önceki Kapanış 142.600,00 1.225,30 1.085,00
En Düşük 142.100,00 1.221,00
En Yüksek 143.300,00 1.228,00
Kapanış 142.100,00 1.225,90
Ağırlıklı Ortalama 142.890,89 1.224,31
İşlem Miktarı (Kg.) 134,37 2.753,07
İşlem Sayısı 13 95
İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 19.200.047,79 108.367.468,79
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.887,44
Toplam İşlem Adedi 108
Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.817,43
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.818,81
Altın Endeksi Değişim (%) 0,05  

Etiketler: altın, altının kilogram fiyatı, altın piyasası
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