Altının kilogram fiyatı ne kadar? (13.02.2017)

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 145 bin 850 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 19 milyon 76 bin 295,29 liralık ve 28 işlemde 27 milyon 729 bin 729,46 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 581 bin 519,78 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli· Maden, Garanti· Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS

Önceki Kapanış 145.000,00 1.224,50 1.130,00

En Düşük 144.000,00 1.228,00

En Yüksek 146.350,00 1.232,40

Kapanış 145.850,00 1.228,00

Ağırlıklı Ortalama 145.157,14 1.230,21

İşlem Miktarı (Kg.) 131,41824 701,09072

İşlem Sayısı 7 28

İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 19.076.295,29 27.729.729,46

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 832,50896

Toplam İşlem Adedi 35

Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.815,59

Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.823,64

Altın Endeksi Değişim (%) 0,29